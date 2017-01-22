Пользователи социальных сетей за сутки сделали огромное количество мемов из снимков бывшего президента США Джорджа Буша-младшего на инаугурации Дональда Трампа.

В ходе церемонии на мужчину "напал" дождевик - из-за сильного ветра прозрачная накидка все время задиралась и попадала Джорджу Бушу в лицо. Экс-лидер Штатов безуспешно "сражался" с верхней одеждой, поэтому его лицо иногда выражало откровенное отчаяние.

Интернет-активисты при помощи фотошопа сделали целый ряд забавных фотографий, соединив Буша в дождевике с некоторыми другими снимками. В частности, печального мужчину "добавили" на фото с грустным актером Киану Ривзом, а также "посадили" его в лодку на аттракционе, который обливает людей водой.







