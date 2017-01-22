Порошенко высказался об изменении украинской конституции

Украинский лидер Петр Порошенко высказался об изменении конституции своей страны.

Политик заявил, что конституция Украины не будет меняться, пока не будут решены вопросы безопасности в Донбассе. Согласно данным RT, Порошенко дал подобный комментарий в ходе празднования Дня соборности Украины в Киеве и отметил, что смог убедить в такой необходимости и западных союзников. Президент Украины подчеркнул, что его страна продолжает тщательно соблюдать Минские соглашения.

Ранее сегодня политик заметил, что отказ Киева от Донбасса не приведет к миру.