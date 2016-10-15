Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир

Президент Украины Петр Порошенко, находясь в зоне боевых действий в Донбассе и общаясь с военными, заявил, что Киев не станет выполнять Минские соглашения, пока не будет выполнен «пакет по безопасности».

Глава Украины отметил, что Минские соглашения – это четкий план, меры и критерии. И Украина их выполнит тоже по логической цепочке: сначала – безопасность. Что такое «пакет безопасности», Порошенко пояснил. По словам президента Украины, для начала в зоне противостояния должны прекратиться боевые действия, затем надо передать спорные территории (ДНР и ЛНР, - прим. ред) под управление Киева, и уже потом – отвод боевой техники и полный мир.

При этом Порошенко заявил, что нельзя исключать российского вторжения на территорию Украины, и в этом случае «Украине есть, чем достойно ответить».

Напомним, вторые Минские соглашения были приняты 12 февраля 2015 года в присутствии представителей Украины, России, Германии, Франции и наблюдателей ОБСЕ. Соглашения были подписаны Украиной, Россией, ОБСЕ и лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.