Порошенко заявил, что мира не будет, если Киев откажется от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отказ Киева от Донбасса является плохой стратегией, которая не приведет к миру.

Политик заметил, что ряд политических сил предлагает Украине отказаться от Донбасса, однако делает это в крайне завуалированной форме. В частности, в минувшем декабре депутат от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко призвал Верховную раду временно отказаться от вышеуказанных территорий.

Порошенко твердо убежден, что "разбрасывание украинскими землями" ни при каких условиях не приведет к миру, передает ТАСС.