Пресс-секретарь Трампа первым делом раскритиковал СМИ за лживые репортажи

Сразу после инаугурации пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер раскритиковал СМИ за «лживые» репортажи о размере аудитории, присутствовавшей на церемонии. По его мнению, репортеры старались принизить масштабы мероприятия.



Это было его первое появление в комнате для брифингов Белого дома и началось оно с критики СМИ. «Это была самая большая аудитория, наблюдавшая за инаугурацией, когда-либо, как по присутствующим лично, так и по всему миру», — подчеркнул Спайсер. По его словам, Национальная аллея «была полной» от подножия Капитолия до Монумента Вашингтону, «когда президент принял присягу».



Вместе с тем, по данным Bloomberg, на аэрофотоснимках видно, что не все части Национальной аллеи, о которых упоминал Спайсер, были заполнены. По оценкам агентства, людей на инаугурации 45-го президента было гораздо меньше, чем на первой присяге Барака Обамы. Тогда, по данным властей округа Колумбия, присутствовали 1,8 млн человек.



На следующий день после инаугурации Трамп во время своего первого официального визита в штаб-квартире ЦРУ заявил, что с его ракурса было «примерно миллион-полтора миллиона человек» - части Национальной аллеи, ведущие к Монументу Вашингтона, были заполненными.



Телеаудитория новоизбранного президента тоже не побила рекорд. По подсчетам Nielsen Media, за инаугурацией Трампа наблюдали около 30,6 млн зрителей, в то время как первую инаугурацию Обамы в 2009 году посмотрели почти 38 млн человек.



Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не планирует смотреть трансляцию инаугурации своего американского коллеги в прямом эфире в виду отсутствия времени. Президент ознакомится с ней в «новостном формате».



