После инаугурации Трампа по всему миру начались женские акции протеста

После вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по всему миру начались акции протеста. Их участницы - женщины, которые выступили “против пропаганды женоненавистничества и ксенофобии”.

Как сообщает Reuters, марши прошли и проходят во многих крупных городах: Берлине, Париже, Риме, Мельбурне, Сиднее, Токио - и это далеко не полный список. В ряде городов акции пока только запланированы. Так, в акции протеста, которая состоится в субботу в Вашингтоне, собираются принять участие около двухсот тысяч человек, в том числе известная актриса Скарлетт Йоханссон.

В день инаугурации Трампа по США прокатилась волна протестных акций, который вылились в беспорядки и столкновения с полицией.