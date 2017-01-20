В Вашингтоне в знак протеста против Трампа побили стекла в McDonald's

Волна протестных акций прокатилась по Соединенным Штатам в преддверии инаугурации Дональда Трампа. Не стал исключением и Вашингтон: пока в здании Конграсса собираются прибывшие на церемонию гости, протестующие бьют стекла и дерутся с полицией.

Около 500 человек в масках и шарфах, повязанных так, чтобы скрывать лица, прошли по центральным улицам Вашингтона, громя все на своем пути. Витрины магазинов, стекла припаркованных на обочинах автомобилей оказались разбиты, пострадали здания, в которых находятся Bank of America, McDonald's и Starbucks - таким образом участники акции решили выразить свой протест против капиталистической системы и избранного президента.

Как сообщает Reuters, акция завершилась столкновением с полицией, которой в итоге пришлось применить газовые и шумовые гранаты.