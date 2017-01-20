В Италии продолжается операция по эвакуации выживших из погребенного под лавиной отеля “Ригопьяно”. Ранее стало известно, что спасателям удалось установить контакт с несколькими постояльцами гостиницы, накрытой толщей снега.

Ранее сообщалось, что шестерым постояльцам отеля удалось выжить при сходе лавины. В настоящий момент известно, что выживших восемь - шестеро взрослых и двое детей. Видео эвакуации двоих из них было опубликовано на сайте Корпуса пожарной охраны Италии.

Спасательные работы продолжаются. В настоящий момент известно о двоих погибших. На момент схода лавины, вызванной серией подземных толчков, в гостинице находилось около тридцати человек.