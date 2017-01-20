Выжившие найдены в итальянском отеле, погребенном под толщей снега

Днем в пятницу, 30 января, СМИ Италии распространили шокирующее сообщение.

В отеле "Ригопьяно", который уже долгие часы погребен под толщей снега после схода лавины, обнаружены выжившие люди. Как сообщает сегодня агентство ANSA, всю ночь спасатели работали в экстремальных условиях и обнаружили шестерых выживших. Всего в гостинице в момент происшествия находились тридцать человек.

Сейчас на месте работает снегоуборочная техника, которая пытается обеспечить спасателям доступ к зданию. Согласно некоторым данным, из-под завалов отеля извлекли тела двух постояльцев.