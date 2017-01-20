Трампа не испугал плохой прогноз погоды: все поймут, что он не носит парик

В день инаугурации Трампа, в пятницу 20 января, в Вашингтоне не исключены осадки. Однако плохой прогноз нисколько не расстроил главного виновника церемонии. Вступающий в должность президент даже пошутил насчет парика.

Дональд Трамп оптимистично сообщил журналистам, что его прическа готова выдержать натиск непогоды, а народ, наконец, поймет, что он не носит парик.

«Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы. Конечно, будет беспорядок, но они увидят, что это мои настоящие волосы», - высказался он на приеме в Вашингтоне.



Дональд Трамп уже много лет носит одну и ту же прическу, поэтому у многих сложилось мнение, что у миллиардера парик. Его крашеные локоны породили немало шуток и мемов в социальных сетях.





Церемония инаугурации нового президента США начнется в 12:00 по местному времени. В Москве уже будет 20:00. Дональд Трамп будет давать присягу возле Капитолия под открытым небом.

NBC рукой взлохматил знаменитую прическу Дональда Трампа, которая в прессе нередко становилась объектом для шуток.



