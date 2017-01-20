Дутерте советуют держаться подальше от Трампа

Президент Филиппин Родриго Дутерте получил призыв от активистов левых сил и мусульманских общин, в котором содержится просьба держаться подальше от избранного 45-го президента США Дональда Трампа.

Целый ряд активистов вышел сегодня на улицы, чтобы дать Дутерте понять - они помнят его обещания проводить независимую от Штатов внешнюю политику и дистанцироваться от президента страны. Как сообщает агентство The Associated Press, протестующие подчеркнули, что Трамп более нестабильный политик, чем Обама, поскольку его высказывания в адрес мигрантов и мусульман бывают крайне резкими.

Митингующие также сожгли флаг США неподалеку от посольства страны в Маниле.