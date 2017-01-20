Мэр Нью-Йорка и звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа

Демонстрация и митинг против избрания президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа состоялись накануне в Нью-Йорке. К протестному мероприятию, собравшему несколько тысяч человек, присоединились мэр города Билл Де Блазио и известные американские актеры.

Первым на акции выступил актер Роберт Де Ниро, известный своим критическим отношением к Трампу. Артист в своей речи отметил, что новый глава государства является «дурными примером» для Штатов. Еще один представитель Голливуда, Алек Болдуин, призвал жителей Нью-Йорка «не сдаваться и не прогибаться» перед политиками, которые пришли к власти в стране.

В преддверии церемонии инаугурации Дональда Трампа в США с новой силой вспыхнули протесты его противников. Ранее «АН-онлайн» писали, что в Вашингтоне один из оппонентов нового американского лидера совершил самоподжог.

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