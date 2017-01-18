Американцы, протестующие против избрания президентом Дональда Трампа, идут на крайние меры для того, чтобы не допустить его инаугурации.

Телеканал NBC сообщил о том, что у здания Trump International Hotel в Чикаго пытался поджечь себя мужчина. Противник Трампа был доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время им занимаются врачи. Видео инцидента появилось в Twitter.

Протесты против избрания 45-м президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа начались сразу же после объявления итогов голосования, состоявшегося 8 ноября. С новой силой они должны вспыхнуть 20 января, в день вступления в должность нового главы государства. Предполагается, что в пятницу на улицы выйдет до 350 тысяч противников Трампа.

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