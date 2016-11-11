В штате Орегон митингующие против Трампа закидывают камнями витрины и автомобили

Пока Трамп и Обама тихо-мирно встречаются в Белом доме, страна бушует. Минувшей ночью митинги протеста против будущего президента Америки прошли уже в целом ряде городов. А в штате Орегон они вообще переросли в массовые беспорядки.

В городе Портленд митингующие вооружились камнями со стройки и пошли крушить улицы. При этом они проявляют небывалую агрессию: разбивают витрины и автомобили, оказывают сопротивление полиции. Сообщается, что у протестантов даже есть газ и дымовые шашки.

Полиция была вынуждена обратиться к жителям города и призвать их к осторожности. Стражи порядка попросили людей, по возможности, избегать те места, где проходят митинги. Иначе они рискуют либо стать жертвами митингующих, либо попасть под арест.