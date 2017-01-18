Международные гуманитарные организации согласились помочь сирийцам лекарствами

Призыв российского Минобороны к международным гуманитарным организациям помочь сирийскому народу не остался без ответа.

Как заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, желание оказать помощь высказали представители сразу нескольких организаций. Среди них Всемирная продовольственная программа, Всемирная организация здравоохранения и некоторые другие.

По данным Минобороны РФ, наиболее острая ситуация с нехваткой медикаментов и других предметов первой необходимости в настоящее время сложилась в 73 населенных пунктах Сирии. Полный их список опубликован на официальном сайте ведомства.

На прошлой неделе «АН-онлайн» писали о том, что Конашенков обвинил Запад в нежелании помогать жителям освобожденного от боевиков города Алеппо.

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