Минобороны РФ обвинило Запад в нежелании помогать жителям Алеппо

Международные гуманитарные организации не спешат на помощь жителям освобожденного от исламистов сирийского города Алеппо. Об этом говорится в поступившем в распоряжение «АН-онлайн» заявлении официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова.

По словам Конашенкова, мирная жизнь в Алеппо постепенно налаживается. Большую помощь в этом местным жителям оказывают, в том числе, представители российского Центра по примирению враждующих сторон. А вот международные гуманитарные организации и западные СМИ, которые во время боевых действий активно обвиняли вооруженные силы РФ в совершении военных преступлений на территории Алеппо, в настоящее время про существование города словно забыли. У пресс-секретаря российского оборонного ведомства сложилось впечатление, что Запад не хочет помогать освободившимся от исламистов сирийцам.

Напомним, правительственные войска смогли полностью взять под свой контроль Алеппо в конце прошлого года. Боевые столкновения в городе, который считается экономическим центром Сирии, продолжались несколько лет.

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