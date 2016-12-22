Сирийский Алеппо полностью освобожден

Сирийский Алеппо полностью зачищен от боевиков и взят под полный контроль правительственных войск. Об этом 22 декабря сообщило командование ВС Сирийской Республики. В Алеппо вернулся долгожданный мир.

Командование правительственными войсками Сирии заявило, что в Алеппо вернулся мир, в городе абсолютно безопасно, передает ТАСС.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о колоннах автобусов, которыми были вывезены из восточной части города последние террористы с их семьями.