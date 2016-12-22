Красный крест: из Алеппо эвакуированы 30 тысяч человек

В четверг международный комитет Красного Креста заявил, что сумел вывезти из сирийского Алеппо более 30 тысяч человек с начала эвакуации.

Об этом сообщил сегодня президент МКК Петер Маурер, который подчеркнул, что сейчас в восточном Алеппо все еще находится большое количество людей, желающих покинуть город. Как сообщает РИА "Новости", эвакуация может занять еще не менее двух дней.

Маурер добавил, что операция будет проводиться до того момента, пока необходимость в ней не иссякнет. Красный Крест также готов оказать помощь людям, эвакуированным из других районов Сирии.