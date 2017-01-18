Каждый второй американец верит, что РФ вмешалась в президентские выборы в США

В начале января Wall Street Journal и NBC News провели опрос среди американцев. Главное, что интересовало исследователей, верят ли граждане США в хакерские атаки России.

Как сообщается, более пятидесяти процентов респондентов ответили положительно. Они заявили, что верят во вмешательство России в президентские выборы в США, которое якобы было осуществлено с помощью кибератак. При этом треть опрошенных, ответивших положительно, считает, что произошедшее никак не повлияло на исход голосования, сообщает rbc.ru.

Также отмечается, что треть респондентов полагает: Трампа и Путина связывают слишком дружественные отношения. Почти четверть опрошенных думает по-другому. По их мнению, Путин и Трамп, наоборот, не очень дружны. Однако, как отмечается, большинство респондентов затруднились ответить на данный вопрос.