Путин про угрозу кибератак: видимо, США немного нервничают

Российский лидер прокомментировал угрозы принятия мер против атак русских хакеров, прозвучавшие со стороны вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. По мнению Путина, ничего нового американским политиком сказано не было.

Путин заявил, что о повсеместном прослушивании граждан американским спецслужбами было известно давно, это не является ни для кого секретом. На работу ЦРУ и АНБ тратятся миллионы долларов. Более того, известно, что Соединенные Штаты осуществляют слежку не только за своими потенциальными противниками, но и за союзниками.

Тем не менее, Путин назвал два пункта, делающие угрозы Байдена уникальными. Во-первых, США впервые на уровне вице-президента страны признали факт слежки. Во-вторых, прозвучавшие угрозы не соответствуют принятым нормам международного общения. “Видимо, США немного нервничают,” - добавил президент.

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