Песков констатировал факт роста агрессивности США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся информацию по поводу масштабной кибератаки, которую ЦРУ планирует провести в отношении России.

Песков заявил о возросшей агрессивности США, которая в сочетании с непредсказуемостью может иметь печальные последствия для всего мира. По мнению официального представителя президента, подобные угрозы в адрес российских официальных лиц являются “беспрецедентными”, тем более что звучат они на уровне вице-президента страны. Песков добавил, что такая агрессивная линия поведения будет встречена соответствующими мерами.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков также заявил о том, что Кремль готовится к отражению запланированной кибератаки со стороны США.

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