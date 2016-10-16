МИД РФ о кибератаках: Угрозы США все больше напоминают «крики на базаре»

Новая порция угроз со стороны США никого не удивляет, поскольку Вашингтон уже не отдает отчет в своих действиях. "Это просто крики как на базаре", - обозначил отношение к угрозам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Очередные угрозы от лица официального Вашингтона заключаются в озвученных намереньях осуществить массированную кибератаку на Россию. Официальные лица РФ связывают эти высказывания, которые полностью вышли из плоскости дипломатии, с обострением во внутренней политике штатов. Россия превратилась в разменную карту в предвыборной борьбе, считают в МИД РФ. Ранее телеканал NBC сообщил о том, что ЦРУ готовит кибератаки и вице-президент США Джо Байден косвенно подтвердил это в своем заявлении.

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