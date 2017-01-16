Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель

Дональд Трамп подверг жесткой критике политику властей Германии по отношению к въезжающим в страну беженцам. В интервью изданиям Times и Bild избранный президент США сказал, что немецкий лидер Ангела Меркель допустила катастрофическую ошибку, пустив в Германию большое количество мигрантов.

Согласно официальной статистике, в 2015 году в ФРГ прибыли 890 тысяч беженцев с Ближнего Востока, в 2016-м – чуть более 300 тысяч. Ангела Меркель не раз заявляла, что Германия не откажется от приема мигрантов.

Дональд Трамп известен своим резкими высказываниями по проблеме приезжих. Так, в ходе предвыборной кампании он объявил о намерении построить стену на границе с Мексикой, чтобы сократить число нелегалов в США.

Ранее «АН-онлайн» писали о заявлении Трампа относительно дальнейшей судьбы НАТО.