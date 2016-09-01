Трамп и президент Мексики не решили, кто заплатит за стену на границе

Невыясненным остался момент, кто будет платить за постройку заградительных сооружений между Соединенными Штатами Америки и Мексикой, которые призваны защитить от нелегальной миграции.

Дональд Трамп в беседе с лидером Мексики Пенье Ньето так и не смог решить вопрос, на кого лягут финансовые обязательства по строительству стены, протянутой между странами, чтобы лишить возможности нелегальных мигрантов перекать границы.

Целый час велись переговоры между политиками, но этот вопрос так и не был решен. По словам Дональда Трампа, эта встреча была предварительной, по факту вопрос будет решаться значительно позже.

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