Савченко рассказала о главных ценностях «захудалого» украинского народа

Надежда Савченко отметилась новым оригинальным заявлением. В эфире NewsOne депутат Верховной Рады рассказала, что, по ее мнению, может объединить украинский народ, который она назвала «захудалым и обедневшим».

Как отметила парламентарий, культура украинцев не спасет. В качестве фактора, консолидирующего жителей страны, Савченко назвала другие вещи – холодильник и кошелек.

Бывшая военная летчица Надежда Савченко известна своими неоднозначными высказываниями и поступками. На этой неделе «АН-онлайн» сообщили о том, что Савченко предала общественной огласке списки украинских военнослужащих и ополченцев, попавших в плен в ходе боевых действий в Донбассе.

Читайте также:

Другие мировые новости