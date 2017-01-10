Савченко опубликовала списки пленных украинских силовиков и ополченцев

Народный депутат Надежда Савченко снова пошла против воли ряда высокопоставленных лиц Украины. Она опубликовала на своей странице в соцсетях списки пленных. Причем, в перечне значатся не только украинские военнослужащие, но и ополченцы.

По словам Савченко, обнародование списков – это всего лишь полдела. Самая главная работа предстоит впереди. Парламентарий хочет, чтобы в соответствии с перечнем произошел обмен пленными. Затем, согласно ее плану, надо попытаться найти всех, кто значится в списках, но на самом деле не находится в плену. В случае, если поиски не закончатся успешно, надо объявить исчезнувших погибшими или пропавшими без вести, а затем найти захоронения, сообщает ria.ru.

В Службе безопасности Украины изначально отнеслись отрицательно к затее Савченко. Нардепу настоятельно рекомендовали оставить списки пленных украинцев в тайне.