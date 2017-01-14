Американской учительнице дали 10 лет за секс с учеником

Американская учительница ответила перед законом за интимные отношения со своим учеником.

Как было установлено правоохранительными органами, 24-летний педагог из Техаса по имени Александрия имела продолжительную сексуальную связь с 13-летним юношей. В ходе судебного заседания женщина заявила, что родители мальчика знали об их романе и благосклонно к нему относились. Это учительнице не помогло – за свои противоправные действия она получила 10 лет тюрьмы.

Ранее «АН-онлайн» писали об аналогичном случае, произошедшем в американском штате Висконсин. Вступившую в половую связь с несовершеннолетним преподавательницу английского языка Сару Домрес приговорили к двум годам лишения свободы.

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