Американская учительница попала в тюрьму за секс с несовершеннолетним

Преподавательница из штата Висконсин (США) угодила на два года в тюрьму по приговору за половую связь с несовершеннолетним. 29-летняя Сара Домрес преподавала в школе английский язык, но учила не только этому.

По приговору суда Домрес должна будет провести два года в колонии и не сможет уже заниматься учительством, сообщает «Лайф».

Известно, что после вынесения приговора «плохая училка» разрыдалась, но раскаяние было слишком поздним. Женщина завела 16-летнего любовника, будучи помолвлена с другим мужчиной. Кстати, молодой муж на процессе поддерживал свою развратную жену.

Следствию учительница сообщила, что связь с подопечным была ее минутной слабостью, однако, сам юноша рассказал, что у него с преподавателем было около 15 половых контактов, для которых дама снимала номера в отеле.

Версию учительницы не подтверждают и данные из ее телефона: она искала в поисковике, что ей может грозить за связь с несовершеннолетним.