Главу МИД Польши высмеяли после сообщения о переговорах с несуществующей страной

Курьезную оплошность допустил глава МИД Польши. Витольд Ващиковский заявил, что ему предстоит встретиться с коллегами из ряда стран. При этом он назвал государство, которое на карте мира просто не существует.

Ващиковский допустил ошибку во время своего визита в США, в ходе которого дипломат хлопотал о включении его страны в состав непостоянных членов Совбеза ООН. При этом глава внешнеполитического ведомства сообщил, что планирует около двух десятков встреч с министрами из разных стран, в том числе «Сан-Эскобар или Белиз».

Реакция общественности не заставила себя ждать. Вскоре в Интернете появился аккаунт, который был посвящен «Сан-Эскобару». На странице были размещены сообщения о том, что данная страна целиком и полностью поддерживает Польшу. Она отменила визовый режим с Варшавой и выступает за ее кандидатуру в Совбезе ООН.

В МИДе Польши также прокомментировали случившееся. Представители ведомства сообщили, что министр просто оговорился. Он имел в виду государство в восточной части Карибского моря Сент-Китс и Невис.