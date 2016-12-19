МВД Польши: оппозиция пытается совершить госпереворот

Волнения в Польше не стихают, а только усиливаются. Акции протеста проходят как в Варшаве, так и по всей стране.

МВД Польши уже квалифицировало последние события как попытку госпереворота. Оппозиционные силы блокировали парламент, а также призывают к протестам собравшихся на митинги. Правящие силы пытаются справиться с ситуацией. Президент Анджей Дуда уже провел переговоры со всеми партиями и, в первую очередь, с оппозиционными, сообщает vesti.ru.

Митингующие призывают к свободе и демократии. При этом они недовольны реформами, которые проводятся в стране. Оппозиция рассчитывает, что в Польше будут проведены досрочные парламентские выборы.