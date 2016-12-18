Массовая акция протеста оппозиции проходит у здания Конституционного суда в Варшаве

Уже несколько дней подряд в Варшаве не прекращаются массовые акции протеста в связи с разразившимся в Польше парламентским кризисом. В настоящий момент протестующие от оппозиционного "Комитета охраны демократии" собрались у здания Конституционного суда.

Акция приурочена к окончанию полномочий главы Конституционного суда Анджея Жеплиньского, со стороны которого ранее неоднократно звучала критика в адрес действующих властей страны и принятых судебных реформ. По словам организаторов акции, демократия в Польше находится под угрозой, а диктаторские правительства могут привести к трагическим последствиям.

Предполагается, что от здания суда колонна протестующих двинется к польскому сейму, где вторые сутки проходит митинг оппозиции.

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