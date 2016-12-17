В Варшаве проходит масштабная акция протеста в связи с ситуацией в парламенте

В настоящий момент у президентского дворца в Варшаве проходит масштабная акция протеста, собравшая не одну тысячу жителей польской столицы в связи с ситуацией, которая возникла накануне во время заседания парламента страны.

Депутаты оппозиционных партий заняли трибуну в зале заседаний нижней палаты польского парламента, заставив таким образом на несколько часов прервать работу Cейма, а затем и вовсе перенести заседание в другое помещение, где, несмотря на отсутствие электронной системы голосования, были приняты несколько законов. Данную процедуру оппозиция объявила нелегитимной. Результатом этого явилась масштабная акция протеста.

Немногим ранее глава МВД страны Мариуш Блащак назвал действия оппозиции попыткой захвата власти. В настоящий момент в столицу стягивают дополнительные силы полиции.

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