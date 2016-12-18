Президент Польши сел за стол переговоров с оппозицией

Глава Польши выполнил свое обещание стать посредником в переговорах между депутатами оппозиционных партий. Ранее «АН-онлайн» передавали о протестных акциях у здания польского Сейма, который оцепила полиция.

Президент Анджей Дуда 18 декабря проводит на встречах с лидерами оппозиционных партий, чтобы хоть как-то стабилизировать парламентский кризис в стране, передает «Росбалт».

Президент уже переговорил с Рышардом Петру (партия «Новочесна») и готовится ко встрече с Владиславом Кощиняк-Камышем (Польская крестьянская партия) и Павлом Кукизом (партия «Кукиз«15»).

Встретится Анджей Дуда и с Ярославом Качиньским, которого оппозиция обещала до Рождества держать в здании Сейма. Вывести Качиньского из здания помогла только полицейская спецоперация.

Напомним, польская оппозиция взбунтовалась после того, как Парламент решил ограничить аккредитацию журналистов на заседаниях сейма.