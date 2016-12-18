Экс-президент Польши считает, что Анджей Дуда должен уйти в отставку

Бывший польский президент Лех Валенса убежден, что правящая партия “Право и справедливость” должна уйти, а действующий глава государства Анджей Дуда - подать в отставку.

На своей странице в Facebook Валенса написал, что в сложившейся ситуации отказ Дуды от должности президента является единственным выходом, и предпринять этот шаг необходимо как можно скорее.

Оппозиция с вечера пятницы блокирует работу польского сейма, а в Варшаве проходят масштабные акции протеста. По мнению главы одной из оппозиционных партий Павла Кукиза, если в ближайшее время не будет найден выход из парламентского кризиса, в стране может начаться гражданская война.