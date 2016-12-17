Польская оппозиция заявила об угрозе гражданской войны в стране

Ситуация, сложившаяся в Польше в последние два дня в связи с событиями в парламенте и прокатившиеся затем масштабные акции протеста позволяют говорить о том, что страна оказалась перед угрозой начала гражданской войны.

Такое мнение высказал глава оппозиционной партии “Кукиз'15” Павел Кукиз. При этом по мнению депутата, основную ошибку, результатом которой стал парламентский кризис в стране, допустили сами граждане Польши, когда проголосовали за нынешнюю “антигражданскую систему”. По мнению политика, в настоящий момент ведется борьба “политических кланов” за власть в стране, и если в ближайшее время не будет найден выход из положения, в Польше может начаться гражданская война.

Читайте также:

Полицейские разогнали акцию протеста в Варшаве (ВИДЕО)

Президент Польши призвал стороны конфликта не мешать работе сейма