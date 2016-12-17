Президент Польши призвал стороны конфликта не мешать работе сейма

Польский лидер Анджей Дуда призвал все стороны конфликта в сейме успокоиться и не мешать дальнейшей работе парламента. Он выразил надежду на то, что выход из сложившейся ситуации в скором времени будет найден и предложил стать посредником между парламентским большинством и оппозицией.

Глава государства подчеркнул также, что все изменения, связанные с доступом журналистов в здание парламента, должны вводиться после обсуждений с представителями заинтересованных СМИ.

В свою очередь бывший премьер-министр страны от оппозиционной “Гражданской платформы”, глава Евросовета Дональд Туск призвал польские власти уважать конституционные основы и поблагодарил оппозицию за борьбу за европейские стандарты демократии в Польше.

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