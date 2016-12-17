Полицейские разогнали акцию протеста в Варшаве (ВИДЕО)

Агентство Ruptly опубликовало видео разгона полицией акции протеста, организованной оппозицией в Варшаве. Как уже сообщалось ранее, в митинге приняло участие несколько тысяч человек.

Недовольство собравшихся вызвала ситуация, сложившаяся накануне в ходе заседания нижней палаты польского парламента, прерванного оппозиционными партиями из-за отстранения депутата “Гражданской платформы”. Тогда несколько важных для страны законов, в том числе и бюджет на следующий год, были приняты не зале для пленарных заседаний, а в другом помещении. Кроме того, недовольство митингующих вызвало ограничение доступа журналистов в здание, в котором проходят заседания сейма.

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