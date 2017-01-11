КНДР заявила, что ядерная война может начаться в любой момент

Тревожные новости поступили из КНДР. Заместитель постпреда государства при ООН заявил, что в любой момент может начаться ядерная война.

Об этом Ким Ин Рен сообщил на заседании Совбеза ООН. Он в очередной раз посетовал, что КНДР жаловалась на действия США и Южной Кореи, направленные на то, чтобы задушить его страну. Однако реакции ООН не последовало. Наоборот, в отношении государства были применены санкции. По словам Ким Ин Рена, это может закончиться плачевно, сообщает tvzvezda.ru.

Представитель КНДР отметил, что его страна была вынуждена разрабатывать ядерное оружие. Это стало ответом на военные учения, которые проводят США и Южная Корея.