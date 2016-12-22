В КНДР предупредили, что новые санкции ООН неизбежно приведут к войне

В конце ноября Совет безопасности ООН принял очередную резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после того, как Пхеньян провел пятое по счету испытание ядерного оружия.

В ответ на это МИД КНДР заявил, что в ситуации, когда все правовые механизмы предотвращения военных столкновений отсутствуют, расширение санкций означает фактическое объявление войны. В этом случае резолюция Совбеза ООН делает начало боевых действий на Корейском полуострове неизбежным.

В северокорейском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Соединенные Штаты, а также все другие страны, причастные к принятию резолюции, будут нести полную ответственность за ее последствия.

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