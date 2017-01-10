В США задержали грабителя банка, взявшего в заложники восьмерых человек

В американском штате Алабама удалось задержать подозреваемого в захвате заложников. Как сообщается, он действовал один.

Инцидент произошел в одном из банков. Еще до открытия учреждения неизвестный ворвался внутрь и взял в заложники восьмерых сотрудников банка. К счастью, на момент происшествия клиентов в учреждении еще не было. Полиции удалось освободить людей. Правда, для этого им пришлось штурмовать банк, передает ria.ru.

Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал. По некоторым данным, задержанный планировал ограбление банка. Однако ситуация стала развиваться таким образом, что он решил взять в заложники людей.