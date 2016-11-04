На востоке Москвы преступники в масках ограбили банк

На востоке Москвы неизвестные преступники в черных масках совершили ограбление банка.

Согласно последней информации, из кассы банка на Свободном проспекте было похищено более 2 миллионов рублей. После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле марки FIAT, уточняет ТАСС. Как сообщается, нападавших в общей сложности было восемь человек, все они были в камуфляже и бронежилетах. В ходе происшествия ранения из травматического пистолета получил охранник.

В настоящий момент столичная полиция устанавливает местонахождение грабителей и занимается их активным поиском.