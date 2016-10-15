Ростовский банк ограбили при помощи записки

Неожиданный способ ограбления придумала женщина в Ростове-на-Дону. Для того, чтобы получить требуемую сумму, ей не понадобилось оружие, хватило записки с угрозами.

По предварительным данным, женщина подошла к окошку кассира и подала ему клочок бумаги, на котором было написано, что она взорвет банк в случае невыполнения ее требований. Сотруднику банка ничего не оставалось, кроме как выдать женщине деньги. Получив желаемое, подозреваемая скрылась.

Точная сумма, которая была похищена из банка, в настоящее время неизвестна. Некоторые местные СМИ сообщают, что украдено не менее миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность грабительницы.

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