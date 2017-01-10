Украина хочет запретить России ловить рыбу у берегов Крыма

Украинские экологи уверяют, что ситуация с запасами рыбы в Азовском море находится чуть ли не на грани катастрофы. Эксперты утверждают, что ресурсы сильно истощены.

Как рассказали в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины, на данный момент в достаточном количестве вылавливаются только три промысловых вида рыб вместо сорока. Это хамса, тюлька и бычок. Такую ситуацию, по мнению экологов «незалежной», можно назвать критической. Правда, украинские специалисты утверждают, что знают решение проблемы.

Экологи считают, что необходимо прекратить ловлю рыбы в Азовском море, как минимум, на пять лет. По их мнению, именно такой срок необходим, чтобы природные ресурсы восстановились. При этом они отмечают, что запрет должен распространяться не только на Украину, но и на Россию, сообщает «АН»-Крым».

Примечательно, но, по данным пресс-службы Федерального агентства по рыболовству, вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне в прошлом году, наоборот, значительно вырос по сравнению с позапрошлым.