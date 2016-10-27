Украина и Евросоюз хотят присвоить черноморского осетра

На прошлой неделе в южноафриканском Йоханнесбурге прошла 17-я конференция стран – участниц Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Несмотря на огромную удалённость совещания от границ нашей страны, там обсуждались вопросы, напрямую затрагивающие Россию. Один из них – судьба черноморского осетра.



Как рассказали специалисты, на конференции несколько сессий подряд делегаты обсуждали вопрос разделения запасов осетровых рыб Чёрного моря и реки Дунай. Дело в том, что Румыния, Болгария и весь Евросоюз заявляют, что осетры, появляющиеся на свет в реке Дунай, в ходе своей жизни никогда не заплывают за пределы северо-западной части Чёрного моря. Дескать, такая рыба должна считаться отдельным запасом, и на неё не должны распространятся общие квоты вылова. Таким образом, Россию пытаются оттереть от добычи черноморского осетра. Мол, вся рыба, рождённая в Дунае, имеет европейскую «национальность». Любопытно, что такую позицию поддержала и Украина, которая, буквально теряя шаровары, пытается убежать в ЕС.



В свою очередь, наша страна предлагает считать Чёрное море единым ареалом обитания осетровых. Причём отдельно от реки Дунай. Такое решение вопроса должно сохраняться до тех пор, пока не будут предоставлены точные научные данные, согласно которым море можно будет разделить на сегменты в соответствии с границами распространения черноморского осетра.

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