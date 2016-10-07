Атомная подводная лодка К-550 "Александр Невский" (проект атомных подводных лодок 955 "Борей") внезапно всплыла и так удивила рыбаков, которые мирно ловили рыбу в Японском море, что те решили выпить…

Двое рыбаков не могли скрыть удивление и восхищение (а кто бы не восхитился?), когда рядом с их сетями всплыла атомная субмарина. Рыбаки, не мешкая, «поймали» лодку на камеру мобильного телефона - теперь-то им точно поверят, какого размера «рыбину» они «поймали».

Второй корабль проекта атомных подводных лодок 955 "Борей" назвали в честь российского князя Александра Невского. Остальные корабли этой серии также носят имена видных личностей в истории России: "Генералиссимус Суворов", "Юрий Долгорукий", "Владимир Мономах" и прочие, передает портал dni.ru.