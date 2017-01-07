Германия: российские хакеры осуществили атаку на ОБСЕ

Сегодня в Федеральном ведомстве по охране Конституции Германии заявили, что российские хакеры причастны к осуществлению кибератаки на ОБСЕ.

Якобы у ведомства имеются доказательства данного факта. Руководитель организации Ханс Георг Маассен отметил, что анализ, который был проведен после кибератаки, выявил причастность к ней группировки под названием АРТ 28. Как пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, этих хакеров считают связанными с Российской Федерацией.

Уточняется, что атака на ОБСЕ похожа на ту, которая была произведена на сайт бундестага ранее.