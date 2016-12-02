ФСБ: западные спецслужбы устроят масштабную кибератаку на российские банки

ФСБ удалось выяснить, что со дня на день российские банки в различных городах нашей страны станут жертвами хакеров. Западные спецслужбы уже провели всю подготовку, необходимую для кибератаки.

Сообщается, что серверы и командные центры, которые будут задействованы для нападения, находятся в Нидерландах. Уточняется, что владеет серверами украинская компания.

Также намечена дата кибератаки. Предполагается, что она будет совершена 5 декабря. ФСБ сообщает также, что россиянам будут разосланы провокационные СМС-сообщения, а также планируется вброс информации в соцсети. Жителям нашей страны сообщат о банкротстве ряда банков, а также кризисе кредитно-финансовой системы РФ.

ФСБ также отмечает, что предприняты все меры для предотвращения кибератаки.