В США собираются запретить Google

Инициатор запрета поисковика Google - американское Министерство труда. Ведомство намерено через суд запретить вести Google бизнес с правительством, если компания не предоставит данные о своих работниках.

В корпорации Google работают тысячи сотрудников, и информация о них засекречена (таковы корпоративные требования). Это и не устраивает американское ведомство.

Минтруда США уже подало иски в суд по административному производству. В иске указано, что Google многократно отказывало властям страны в предоставлении данных о сотрудниках. Свой интерес Министерство объясняет тем, что хочет удостовериться в отсутствии дискриминации по половым и расовым признакам в уже подалопо административному производству. В иске указано, что Google многократно отказывало властям страны в предоставлении данных о сотрудниках. Свой интерес Министерство объясняет тем, что хочет удостовериться в отсутствии дискриминации по половым и расовым признакам в Google