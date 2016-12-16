Google решил рассказать, какие запросы были наиболее популярными в уходящем году. Причем сделано это было довольно оригинальным способом.

Компания не стала использовать скучных текстов и схем, а разместила в Сети яркий ролик. Кадры видео отражают темы, которые больше всего волновали пользователей сервиса. Есть тут выборы в США, ситуация в Сирии, теракты во Франции. В ролике вспоминают известных людей, которые покинули этот мир в 2016-м. Также не обошли стороной публикации, которые получили популярность на просторах Интернета, спортивные события, сообщает ria.ru.

Некоторые кадры с детьми «берут за душу» своей трогательностью.