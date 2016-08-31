Британский хакер взломал Google и получил доступ к телефонам Дмитрия Медведева
31 августа 2016, 16:59 [ «АН-онлайн» ]
Злоумышленники могут без особых проблем заполучить пароли пользователей сервисов Google – такой вывод сделал британский хакер, исследователь компьютерной безопасности Эйдан Вудс. В Google Вудса не поняли…
Хорошо, что уязвимость сервисов выявил Вудс, а не какой-нибудь злоумышленник. Плохо, что полезная инициатива осталась без внимания. Вудс выяснил, как можно обмануть защиту Google при авторизации. Хакер смог при помощи вредоносного программного обеспечения подменить аккаунт в Google на фишинговый (ложный) сайт, обойдя тем самым страницу авторизации. Связаться со специалистами сервиса хакеру не удалось, поэтому он продемонстрировал проблему публично, через YouTube. Чтобы доказать свою правоту, Вудс через сеть ВКонтакте получил доступ к прямым телефонам главы российского правительства Дмитрия Медведева. Однако, Google все равно не отказался от своего функционала.